Juve, Pirlo: "Dybala e Ramsey sono out, Ronaldo è un eroe"

VERSO JUVE-ROMA

Dopo la Coppa Italia, la Juve si rituffa nel campionato. E di fronte si troverà subito l'ostacolo Roma in una sfida ad alta tensione per la zona alta della classifica. "Dobbiamo stare molto attenti alla Roma perché gioca un gran calcio con tanti giocatori di gamba pronti a ripartire - ha spiegato Andrea Pirlo -. Noi stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti". "Dybala e Ramsey non saranno disponibili -. ha aggiunto -. Ronaldo è un eroe, ha un'incredibile voglia di vincere" Getty Images

LA CONFERENZA DI PIRLO

La chiave tattica contro la Roma

"Sarà una gara contro una squadra ce gioca un gran calcio. Dobbiamo stare attenti sulle ripartenze perché la Roma ha tanti giocatori di gamba pronti a ripartire"



La crescita

"Siamo migliorati mentalmente. La sconfitta di San Siro ci ha fatto capire che se non giochiamo sempre al top non riusciamo a vincere. Stiamo migliorando in tutti gli aspetti, sulle transizioni e le situazioni in campo. Purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci, ma cerchiamo di sfruttare i video"

Gli infortunati

"Dybala si allena ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma entrambi non sono ancora a disposizione"



Migliorati rispetto all'andata?

"Manca sempre qualcosa. E' difficile trovare la perfezione. Cerchiamo di migliorarci partita dopo partita. Siamo più equilibrati e abbiamo trovato il nostro modo di giocare sia in difesa che sugli esterni. Giocando si trovano i giusti meccanismi. Speriamo presto di trovare la perfezione. All'andata non mandavamo ancora a saltare McKennie e facevamo battere i calci piazzati a Kulusevski. Col tempo abbiamo capito che invece si doveva fare al contrario. Non facendo gare di preparazione non conoscevamo ancora bene i giocatori che avevamo a disposizione"

Ronaldo

"Sapevo che era un grande calciatore e un grande professionista, ma vedere come si allena tutti i giorni è stata una grande sorpresa. Quando hai vinto tutto e hai ancora voglia di metterti in gioco a 36 anni, vuol dire che sei un eroe. Ce l'hanno anche Buffon, Chiellini, Bonucci. Hanno passione e voglia di vincere"

A che punto è la Juve?

"Siamo al 70-80%. Sono rientrati quasi tutti e ho la possibilità di scegliere in base alle esigenze e agli avversari. E' un aspetto importante. All'andata ad esempio non avevo Alex Sandro e avevo messo Cuadrado a sinistra. Non era andato benissimo, ma non conoscendoli dovevo provare"



Messaggio dopo la vittoria con l'Inter

"Nessun messaggio. Dobbiamo guardare solo le nostre partite. Ci dobbiamo caricare di adrenalina e avere ambizione di vincere. Siamo ripartiti da certe sconfitte per ritrovare questo atteggiamento e questa convinzione"

Turnover in vista?

"Possiamo permetterci il turnover. Ho la fortuna di poter scegliere in base all'avversario. Hanno recuperato tutti e ho ampia scelta"

Roma con o senza Dzeko

"Per noi non cambia nulla. Se non gioca Dzekoi, ci sarà Mayoral, che è un grande giocatore di prospettiva che sta facendo molto bene"

Chiellini-De Ligt insieme

"Possono giocare insieme. Così come Bonucci-Demiral. Le coppie non sono prestabilite, dipende tutto dall'avversario, da cosa vogliamo proporre e dalle condizioni fisiche. Sono quattro giocatori di altissimo livello che possono coesistere. E' un grande vantaggio averli"

L'evoluzione di Bentancur

"Ha un ruolo importante. Ha iniziato la stagione sottotono, ma l'anno scorso aveva giocato molto e aveva bisogno di rifiatare. Ha avuto bisogno di un po' di gare per riprendere la condizione, ma ora è il Bentancur che conoscevamo"

Tante gare vicine

"Tutti hanno giocato molto, ma è normale con un calendario così compresso. Abbiamo una rosa ampia con tanti giocatori di livello e il turnover è una soluzione importante. Lo faremo anche domani e sono sereno perché ho tante alternative"

La reazione dopo il ko con l'Inter

"Quando si perde mi arrabbio anche io. A volte è necessario toccare certi tasti. Dopo quella sconfitta abbiamo parlato. Non eravamo stati noi, ma abbiamo subito giocato la finale di Supercoppa e abbiamo fatto una grande gara che ci ha dato consapevolezza. Se giochiamo di squadra sacrificandoci siamo forti"

Il ritorno di Chiellini

"Aiuta tanto sull'aspetto mentale. E' abituato a vincere, sa che bisogna lottare e stringere i denti fino all'ultimo sacrificandosi. Ora è fresco perché all'inizio della stagione ha riposato. E' una grande risorsa"

Ostacolo Roma

"E' una delle squadre che gioca meglio. Fa un calcio fluido con tante rotazioni e giocatori bravi ad attaccare lo spazio. Dovremo stare attenti a non perdere palle sanguinose in mezzo al campo per evitare le loro ripartenze. Sarà quello il tema della gara"

Lotta scudetto

"Quest'anno è un campionato particolare, ci sono tante squadre in lotta per lo scudetto. La Roma è una di queste, so come lavora Fonseca e ho potuto apprezzarlo da vicino quindi bisogna fare molta attenzione domani"