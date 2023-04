Juve, è il giorno del verdetto: il Collegio di Garanzia decide sui -15

L'ATTESA

I giudici non potranno intervenire con riduzioni o modifiche in termini quantitativi della sanzione comminata per la vicenda plusvalenze: la potranno confermare, avvalorandone la legittimità, o annullarla

© ansa Il giorno del giudizio per la Juventus è arrivato: oggi è atteso infatti il verdetto del Collegio di garanzia presso il Coni, chiamato a esprimersi sulla sentenza della Corte d'appello federale che ha sanzionato i bianconeri con il -15 in classifica per la vicenda delle plusvalenze. La partita che conta stavolta si gioca lontano dallo Stadium: alle 14,30 la presidente del Collegio, Gabriella Palmieri Sandulli, ha fissato l'udienza a sezioni unite al Foro Italico, con i presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. Per la Juventus questa tappa rappresenta l'ultima nell'iter della giustizia sportiva, almeno sul fronte plusvalenze. Per definitive certezze sulla classifica c'è infatti da aspettare anche lo sviluppo dell'inchiesta sulla manovra stipendi.



Il Collegio di garanzia non giudica il merito ma valuta eventualmente solo la presenza di vizi di forma, e quindi la legittimità giuridica delle decisioni prese nel grado precedente. Quindi i giudici non potranno intervenire con riduzioni o modifiche in termini quantitativi della sanzione: la potranno confermare, avvalorandone la legittimità, o annullarla. Quindi se il ricorso dei bianconeri è respinto il -15 resta, se viene accolto la penalizzazione annullata. Il Collegio può anche però procedere in un'altra direzione, rinviando cioè di nuovo tutto alla Corte d'appello federale che - a causa di vizi formali riscontrati - dovrà riesaminare il procedimento ed emettere una nuova sentenza. In questo caso il -15 verrebbe sospeso (quindi i punti restituiti alla squadra di Allegri) in attesa della nuova sentenza. I legali della Juve chiederanno di annullare le pene inflitte al club e ai suoi ex dirigenti.

Per la difesa il provvedimento è illegittimo: la stessa Corte federale che ha condannato i bianconeri, mesi prima aveva prosciolto da ogni addebito la Juve (così come aveva già fatto il Tribunale federale in primo grado). Era stato il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné ad avanzare la richiesta di revocazione avendo giudicato nuovi i fatti contenuti nell'indagine Prisma della Procura di Torino, con la Corte federale che aveva così riconsiderato la vicenda e condannato la Juve. Secondo i bianconeri la richiesta di revocazione sarebbe però inammissibile, e gli atti dell'inchiesta giudiziaria non tali da cambiare le carte in tavola e sovvertire la 'ratio decidendi'.