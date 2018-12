Juve, Dybala: "Non ho mai segnato all'Inter, magari venerdì..."

03/12/2018

Paulo Dybala ha messo nel mirino l'Inter: in tutta la carriera l'attaccante argentino non ha mai segnato ai nerazzurri. "Vero. Mi manca, mi piace segnare e farlo contro di loro sarebbe ancora più bello specie per l'importanza che questa partita ha per i tifosi", ha commentato la Joya al Gran Galà del Calcio. Allo Stadium sarà sfida anche con Icardi: "Ci siamo visti, ma non abbiamo parlato della partita. Per fortuna ci siamo sbloccati entrambi, sarà bello ritrovarlo venerdì, abbiamo un ottimo rapporto".



Per Allegri è un tuttocampista: "Lui mi dà libertà di movimento e io cerco di trovare spazio per fare male all'avversario, mi chiede sacrificio". Juve che sembra imbattibile: "Le trappole possiamo metterle soltanto noi, sottovalutando gli avversari. Siamo consapevoli della nostra forza ma sappiamo anche che dipende tutto da noi, manca ancora tanto e ci sono tante competizioni che vogliamo vincere".