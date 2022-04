Juve, con il Bologna tre punti obbligatori nella corsa Champions

VERSO JUVE-BOLOGNA

I bianconeri devono vincere allo Stadium per approfittare dello scontro tra Napoli e Roma. Ma Allegri è alle prese con l'emergenza centrocampo

Le nette vittorie di Milan e Inter hanno ridotto ancor più al lumicino le già minime speranze scudetto della Juve. Allegri lo sapeva già e così alla vigilia della sfida con il Bologna aveva puntato l'attenzione dei suoi sulla corsa Champions. "Ci servono almeno dieci punti per assicurarci il quarto posto", le parole del tecnico. Tre "devono" arrivare proprio oggi allo Stadium, anche perché la Roma, prima delle inseguitrici, affronta il Napoli e qualsiasi risultato dovesse arrivare lunedì dal "Maradona", sarebbe reso vano da una non vittoria bianconera.

Vedi anche juventus Juventus, Allegri: "Serve fare almeno 10 punti per la Champions" Non è, comunque, un impegno da prendere sottogamba, visto che i felsinei, dopo il ritorno della malattia di Mihajlovic, sembrano aver ripreso la strada giusta e hanno in Arnautovic un ariete da tenere sott'occhio per evitare sorprese nel giorno del debutto della quarta maglia in stile street art. Anche in questo caso, però, Allegri dovrà fare i conti con l'emergenza formazione. Se in difesa stanno tutti bene (anche Bonucci è a disposizione), l'infortunio di Arthur si aggiunge a quello di Locatelli (e McKennie), lasciando il reparto di centrocampo decisamente sguarnito. Rimangono solo lo stakanovista Rabiot e Zakaria, appena rientrato da un lungo stop. Per questo ci potrebbe essere qualche variazione sul tema, come ad esempio l'avanzamento di Danilo. Davanti, invece, dovrebbe esserci il ritorno del tridente pesante, dopo che Morata ha scontato il turno di squalifica, e con Cuadrado a fare la sponda tra lo spagnolo, Dybala e Vlahovic e i "superstiti" della linea di mezzo.

Comunque sia e chiunque ci sia, l'obiettivo è vincere, sospesi tra i sogni ormai quasi svaniti e la certezza di un piazzamento imprescindibile. Poi si potrà pensare alla Fiorentina, ultimo ostacolo verso la finale di Coppa Italia.