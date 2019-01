Juve, Bonucci rischia un mese di stop: Atletico in forse

28/01/2019

Non sono troppo buone le notizie che arrivano su Leonardo Bonucci in casa Juve. Il giorno dopo l'infortunio rimediato alla caviglia destra durante il primo tempo della partita contro la Lazio, il difensore bianconero si è sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esami hanno evidenziato "un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso". Bonucci ha già iniziato le cure, ma potrebbe restare fuori per un mese, mettendo a rischio la sua presenza nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma il 20 febbraio al Wanda Metropolitano.