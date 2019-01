Juve, Bernardeschi ammette: "Cristiano Ronaldo una sorpresa, ha stupito tutti"

09/01/2019

Dopo la sosta è ripartita la stagione della Juventus che è attesa dalla sfida in Coppa Italia contro il Bologna e poi dalla finale in Supercoppa Italiana con il Milan. In casa bianconera la grande attrazione resta sempre Cristiano Ronaldo sul quale Bernardeschi si è espresso così: “Basta vederlo muoversi e già impari qualcosa – le parole del bianconero a Sky Sport -. È un grandissimo campione e ha sorpreso veramente tutti anche dal punto di vista della sua mentalità che aveva già acquisito in tutti questi anni di carriera. Quindi credo sia stato una scoperta ancora di più a livello umano che calcistico nel modo di trasmettere, nel modo di stare nello spogliatoio, nel modo di rapportarsi con i compagni di dare quella carica in più e quella responsabilità in più durante tutte le partite e durante tutti gli allenamenti. È un grandissimo professionista e fa bene averlo in squadra”.



Sui prossimi due impegni con Bologna e Milan Federico Bernardeschi si è espresso così: “Sono due partite completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo, quello di vincere le due competizioni. Le affrontiamo in maniera molto seria, dobbiamo vincere. In Arabia Saudita conterà l’approccio alla gara indipendentemente dal clima”.



“La Champions League? Dobbiamo pensare a tutte le partite che ci aspettano prima della doppia sfida con l’Atletico Madrid - conclude il numero 33 bianconero -. Quando arriverà il momento si alzerà la tensione, ma saranno le sfide precedenti che ci permetteranno di arrivare preparati”.