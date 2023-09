Juve, ripresa alla Continassa: attesa per gli esami di Chiesa

JUVE

Ottimismo sui possibili recuperi di Pogba e Gatti in vista della gara con la Lazio

© Getty Images Dopo due giorni di riposo, in casa Juve riprendono i lavori in vista della partita contro la Lazio di sabato. Al J Medical c'è grande attesa per gli esami di Federico Chiesa, rientrato prima dal ritiro della nazionale per un problema all'adduttore rimediato alla vigilia della trasferta in Macedonia. La risonanza a Coverciano aveva derubricato la questione a un semplice affaticamento muscolare, ma alla Continassa vogliono approfondire per evitare brutte sorprese.

Lo staff medico vuole capire se l'attaccante può aumentare subito i carichi di lavoro per essere già a disposizione sabato o se è meglio dosare le forze e usare una certa cautela nel suo impiego. Se gli esami di Chiesa dovessero dare esiti positivi, contro la Lazio la punta sarà in campo accanto a Vlahovic a completare il reparto offensivo. Diversamente il suo posto potrebbe essere preso da Moise Kean.

Ma alla Continassa non tengono banco solo le condizioni di Chiesa. Lo staff medico sta monitorando infatti anche i recuperi di Federico Gatti e Paul Pogba. Per quanto riguarda il centrale difensivo, l'impressione è che a breve dovrebbe recuperare completamente dalla distorsione alla caviglia rimediata a Empoli. Quanto invece al francese, che al termine della partita vinta in Toscana ha avvertito un fastidio alla coscia, filtra un certo ottimismo sulla possibilità di un suo inserimento tra i convocati per la sfida contro la Lazio.