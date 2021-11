Juve ancora in ansia per Dybala: la Lazio resta in dubbio

La presenza di Paulo Dybala sabato contro la Lazio è ancora in dubbio. La Joya, infatti, dovrebbe rimanere fuori dalla sfida della sua Argentina contro il Brasile per le qualificazioni al Mondiale a causa di un’infiammazione al soleo sinistro. Niente di veramente grave, ma per sicurezza il ct Scaloni ha fatto capire che il giocatore verrà preservato. Bisogna però capire quanto Dybala sia recuperabile in vista della partita che la Juve affronterà dell'Olimpico contro l'ex Maurizio Sarri.