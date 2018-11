Juve, Allegri: "Reagito bene, importante tornare a +6 sul Napoli"

11/11/2018

"In questo momento stiamo facendo delle buone partite e delle buone vittorie. Era importante vincere senza prendere gol. Certo dovremmo tirare più da fuori. Cercare di andare sempre dentro l'area piccola è difficile e a volte rischi qualche ripartenza", ha aggiunto. Poche parole su Bonucci: "Era giusto così, stasera doveva stare fuori lui. La Juve ha cinque difensori fra i più forti e Benatia ha fatto una buona partita. Toccava a Bonucci stare in panchina, casualmente è capitato contro il Milan".



Nonostante abbia fornito una prestazione non esaltante, Cristiano Ronaldo ha comunque scritto il suo nome tra i marcatori dell'ennesimo successo della Juve. "Sono molto contento, specialmente per la squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, non è mai semplice giocare a San Siro contro il Milan. Abbiamo dimostrato superiorità, sono davvero contento", ha detto il portoghese. E ancora: "È una vittoria importante, siamo tornati a sei punti dal Napoli. Ho anche segnato un gol, sono soddisfatto". Cosa ha detto CR7 a Higuain? "Gli ho detto di non esagerare, per non rischiare una sanzione maggiore. Era nervoso, stava perdendo. Ma non bisogna assolutamente colpevolizzarlo, non ha detto nulla".