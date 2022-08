Juve, Allegri: "Con la Roma sarà uno scontro diretto difficile, bello rivedere Dybala"

VERSO JUVE-ROMA

Il tecnico bianconero alla vigilia: "Contento di Milik, può giocare anche con Vlahovic. Magari lo faccio partire dall'inizio. Champions? Sarà bello giocare col Psg, ma si decide col Benfica"

Dopo le critiche ricevute per il pareggio con la Sampdoria, la Juve è chiamata a una prova d'appello contro la Roma in quello che è il primo big-match del suo campionato. Max Allegri troverà di fronte l'amato-odiato Dybala, desideroso di giocargli un brutto scherzo, e José Mourinho, che dei bianconeri è sempre stato un irriducibile avversario. Ma soprattutto dovrà rispondere a chi lo accusa di non aver ancora dato un gioco alla sua squadra. "Sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando quanto di buono iniziato l'anno scorso. Sarà una partita difficile ed equilibrata, loro non hanno ancora subito gol. Dybala? Sarà un piacere rivederlo". Sulla formazione: "Bonucci non convocato, Szczesny a disposizione, ma devo decidere chi giocherà a centrocampo e ho qualche dubbio in difesa". Sul sorteggio di Champions: "Sarà bello giocare con il Psg".

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

"Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando quanto di buono iniziato l'anno scorso. Sarà una partita difficile ed equilibrata, loro non hanno ancora subito gol. È sempre un piacere incontrare Mourinho. Sta facendo un ottimo lavoro, sta plasmando la Roma su di se".

"Vlahovic isolato? Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Samp abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito degli avversari, ma nel secondo avremmo dovuto vincere la gara. Sono molto contento di Milik, ha numeri impressionanti e secondo me per caratteristiche potrebbe giocare anche con Vlahovic. È stata fatta una scelta importante. È un giocatore che potenzia l'attacco. Secondo me a lui piace più venire incontro che giocare sulla profondità. Magari lo faccio partire dall'inizio. Mi è balenata l'idea mentre entravo nello spogliatoio. Adesso vediamo, sicuramente ne metterò in campo undici altrimenti ci squalificano".

""Bremer a Genova non ha avuto difficoltà, ha mandato un intervento su una palla in diagonale di lettura. Però sta facendo molto bene. Bonucci non sarà convocato perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho bisogno di averlo al 100%. Di Maria? Ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, l'obiettivo è averlo per Firenze. Szczesny domani è a disposizione. Locatelli? Può solo continuare a crescere, sono contento di lui".

"Per quanto riguarda gli altri infortunati: Kaio Jorge credo abbia avuto un problema serio al tendine rotuleo. Chiesa sta sulla via del recupero ma momentaneamente non sappiamo quando sarà a disposizione con la squadra, speriamo il prima possibile. Pogba lo stesso. Akè frattura del malleolo e non sarà a disposizione".

"Sarà un piacere rivedere Dybala. Con Paulo abbiamo passato degli anni straordinari perché alla Juventus è cresciuto. È diventato quello che è adesso. Ha fatto tanti e bellissimi gol. Con le sue giocate ha fatto divertire i tifosi e me. Perché comunque io ammiro le giocate singole dei giocatori".

"Il sorteggio di Champions? Sono sempre partite difficili, sarà bello giocare con il Psg. In Europa non esistono partite facili, ma sono tutte complicate e sarà difficile anche andare in Israele. Sulla carta, il Psg è tra le più forti in Europa e il nostro passaggio del turno dipenderà dal doppio confronto con il Benfica".

"Solo i risultati diranno se la Juve è più forte dell'anno scorso. Per essere più forte la Juventus deve migliorare la posizione dell'anno scorso che è il minimo. Detto questo Paredes non è ancora arrivato, non so se arriverà".

"Domani devo decidere chi giocherà a centrocampo e ho qualche dubbio in difesa, valutando anche i cambi, soprattutto se arriverà l'ok per Milik. Io mi aspetto una grande partita, ci sarà bisogno dei tifosi, che contro il Sassuolo sono stati straordinari".

"Nel gruppo c'è voglia di lavorare e migliorare per arrivare all'obiettivo, lo spirito è quello giusto e sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi".