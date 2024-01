Il piano della Juventus non perde colpi: sorpasso all'Inter nel mirino

L'ANALISI

Domenica sera a Lecce i bianconeri potrebbero volare in testa alla classifica anche grazie a un Vlahovic e a una difesa ritrovati

Al fischio finale di Juventus-Sassuolo è ufficialmente partita l'operazione sorpasso in vetta. Il netto successo contro la squadra di Dionisi ha permesso ai bianconeri di tornare a -2 dall'Inter e domenica sera a Lecce, causa rinvio del match di Lautaro e compagni (impegnati nella Supercoppa italiana), avranno l'opportunità di portarsi in testa alla classifica di Serie A, seppur con una partita in più rispetto ai rivali. Un cambio al vertice che potrebbe durare almeno sino al 4 febbraio, quando a San Siro si giocherà l'attesissimo derby d'Italia. Era ed è proprio questo l'obiettivo della Juve: presentarsi davanti e provare a mettere un po' di ulteriore pressione ai ragazzi di Inzaghi.

Vedi anche juventus Juventus, Allegri dopo il Sassuolo: "L'Inter? I ladri scappano e le guardie rincorrono" Con i salentini e l'Empoli prossime avversarie, i sei punti sono alla portata della Signora. Soprattutto se continuerà a mostrare quei miglioramenti nei singoli e nel gioco, sempre più evidente dall'arrivo del nuovo anno. A partire da Dusan Vlahovic. Fresco di doppietta, il serbo pare essere uscito da quel tunnel di mediocrità in cui sembrava essersi infilato. Non solo ha ripreso a segnare con continuità, ma pare aver trovato quella serenità che gli permette di essere importante per la squadra in ogni situazione. Aver assaggiato la panchina, seppur per brevissimo tempo, gli ha fatto bene e ora che i problemi fisici non lo stanno più martoriando, ha preso per mano l'attacco bianconero. Ora tocca a Chiesa fare un passettino in avanti per completare una coppia potenzialmente micidiale.

Detto che il centrocampo sta facendo il suo fin dall'inizio della stagione, anche la fase difensiva, marchio di fabbrica del 3-5-2 di mister Max, è tornata impenetrabile o quasi. Tre gol subiti nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia, zero nelle due più recenti. Non siamo ancora a numeri record, ma Allegri, che aveva chiesto di tornare impenetrabili dopo alcuni svarioni, può essere soddisfatto.

Se queste indicazioni basteranno per fare paura all'Inter è difficile da dire, ma intanto la tabella di marcia è stata rispettata. Ancora un paio di sforzi e poi ci sarà la sfida della verità al "Meazza". Quella che potrebbe davvero dare una svolta alla corsa per lo scudetto.