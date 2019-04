Cristiano Ronaldo si sfoga dopo il ko: "Mamma, non faccio miracoli"

17/04/2019

La sua espressione all'uscita dal campo dopo l'eliminazione della Juve da parte dell'Ajax lasciava ben poco spazio all'immaginazione. In attesa di sentirlo dalla sua viva voce o dai suoi profili social, Cristiano Ronaldo si è in parte sfogato con la mamma. "Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale. Sarà per la prossima. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli", ha svelato Dolores Aveiro ai media portoghesi.