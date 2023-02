"Club degli imbrogli e degli intrighi": l'accoglienza dei tifosi del Nantes alla Juve

"Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione. Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv". La curva del Nantes ha accolto con questo lungo striscione la Juventus prima dell'inizio della sfida di ritorno dei playoff di Europa League. La scritta fa riferimento agli anni trascorsi dall'ultima doppia sfida tra le due squadre nella semifinale di Champions League 1995/96, che evidentemente i sostenitori della squadra francese non hanno ancora digerito: 2-0 Juve all'andata, 3-2 per il Nantes al ritorno e bianconeri qualificati per la finale, poi vinta contro l'Ajax ai rigori a Roma.