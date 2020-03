Chiellini in isolamento: "Ho fatto il tampone, non ho sintomi e sto bene"

DALLA QUARANTENA

Raccontare, raccontarsi e dialogare con tifosi, appassionati e amici. I giocatori della Juventus hanno deciso di farlo attraverso la tv di casa con un appuntamento quotidiano che oggi ha visto protagonista Giorgio Chiellini, intervenuto dal J-Hotel in cui sta osservando il suo periodo di isolamento: "Prima di tutto vi dico che sto bene ed è la notizia più importante" ha esordito il difensore bianconero. "Ho fatto il tampone ieri (necessario dopo la positività al coronavirus di Daniele Rugani) e in attesa di notizie, non ho sintomi e mi auguro che sia negativo. Ho deciso di rimanere qui perché ho la famiglia giù a Livorno da quasi due mesi. Passo la giornata come tanti: faccio qualche esercizio fisico e cerco di passare il tempo. Leggo un po', guardò qualche Serie TV. Ho rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. E poi video-chiamate con famiglia e amici, niente di più".

"Oltre a me qui ci sono Rugani - ha proseguito Chiellini - un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza".