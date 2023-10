Allegri sorride a metà: Vlahovic recuperato, Chiesa ancora a parte 

VERSO MILAN-JUVE

L'appuntamento di San Siro è sempre più vicino: sul fronte offensivo difficile l'impiego della coppia tipo

In casa Juventus non giungono notizie positive sul fronte Federico Chiesa. L'ex Juventus, alle prese con un problema alla coscia, si è allenato a parte anche questa mattina: sempre più difficile che l'ex Fiorentina possa partecipare da protagonista alla sfida col Milan di domenica prossima. Lo staff bianconero continuerà a valutarlo di giorno in giorno: se farà passi avanti, il 25enne potrebbe essere convocato per la panchina. Nessun intoppo invece sul fronte Dusan Vlahovic: a San Siro il serbo sarà tra i titolarissimi, problema superato.

Assai arduo quindi, che Allegri potrà sulla coppia tipo in attacco nella super-sfida del Meazza: non a caso il tecnico toscano sta valutando un piano B e oltre, con la possibilità concreta di attingere nuovamente dalla Juventus Next Gen. Su questo fronte ad esempio, occhi puntati specialmente su Kenan Yildiz: il turco ha già esordito in Serie A in occasione del match vinto a Udine. In difesa quasi certo l'impiego di Rugani visto l'uscita di Danilo causa infortunio, sulla fascia dovrebbe trovare spazio Weah con Mckennie che si 'trasferirebbe' così a centrocampo.