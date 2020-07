Juventus subito al lavoro: Chiellini verso il rientro

Dopo essere rientrata da Milano e con la sconfitta per 4-2 contro il Milan ancora sul proggone, la Juventus si subito focalizzata sull'impegno di sabato sera, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta (fischio d'inizio ore 21.45). Per preparare la sfida con gli uomini di Gasperini, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC Continassa, divisi in due gruppi, come di consueto nei giorni post-gara: seduta di scarico per chi ha giocato e lavoro tecnico con partita per gli altri. La marcia di preparazione verso Juve-Atalanta continuerà venerdì con un allenamento pomeridiano. Per la sfida contro la Dea, Sarri ritroverà Dybala e De Ligt che hanno scontato il loro turno di squalifica. In settimana potrebbe esserci il rientro in gruppo anche di capitan Chiellini.