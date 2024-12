Juventus, senti McKennie: "Ci manca la mentalità per giocare con le piccole come col City"

Weston McKennie vorrebbe una svolta nella modalità di gioco della Juventus. Il calciatore bianconero si è sfogato in un'intervista alla CBS: ""È difficile dire che io sia soddisfatto. Ovviamente è fantastico essere imbattuti in campionato, ma molte delle partite sono finite con un pareggio. Stiamo cercando di capire in cosa manchiamo, cosa non stiamo facendo nel modo giusto. Facciamo spesso riferimento alla nostra mentalità per diventare quella grande squadra che per la Juventus è la normalità, lo stesso livello che abbiamo mostrato contro il Manchester City. Dobbiamo mantenere quello standard quando giochiamo contro squadre meno blasonate".