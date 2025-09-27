Juventus, Cabal: "Da infortunio imparato tante cose, ora felice per gol"

"Sì, diciamo che non è stato un periodo nero perché ho imparato tante cose, mi è servito tanto farmi male. Non volevo, ma adesso sono rientrato dopo un percorso lungo e sono felice di aver fatto il primo gol in Serie A, di stare sempre attento a tutto, alla squadra". Così Juan David Cabal al termine di Juventus-Atalanta commentando il suo gol che ha consentito ai bianconeri di pareggiare il vantaggio dei nerazzurri firmato da Sulemana. "Sono felice, mi ha aiutato tanto lo staff medico della Juve, la mia famiglia, tutti mi hanno aiutato tanto e in questo momento sono felice", ha aggiunto il colombiano.