Juve, Vlahovic subito decisivo in partitella. Poi il timbro di Iling

È stato di Dusan Vlahovic il primo gol della nuova stagione in casa Juventus. Con un gran sinistro finito all'incrocio dei pali il serbo si è fatto notare nella partitella in famiglia finita 1-1: di Iling l'altra rete che ha sancito il pareggio finale. Nelle ore che vedono la Vecchia Signora fortemente interessata a Lukaku, fresco di rottura con l'Inter, da segnalare a bordo campo la presenza del nuovo ds Cristiano Giuntoli, giunto per assistere agli ultimi minuti della contesa.