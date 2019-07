"Giocando con la linea più alta cambia anche il ruolo del portiere, perché si deve aiutare la squadra con i palloni in profondità". Lo ha detto il portiere della Juventus Wojciech Szczesny in conferenza stampa in vista della sfida con l'Inter nella ICC. "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma ci stiamo lavorando - ha aggiunto l'estremo difensore polacco - Cosa penso di Nanchino? Fa molto caldo, ma è una bellissima città e ci sono tantissimi tifosi. Cercheremo di ripagarli domani con un bello spettacolo".