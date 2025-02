Dopo essere stato sostituito per un problema fisico durante la vittoria di domenica sera contro il Cagliari, la Juventus temeva di aver perso anche Andrea Cambiaso. Dopo gli infortuni di Savona e Douglas Luiz invece, finalmente arrivano buone notizie: oggi il terzino italiano si è allenato regolarmente in gruppo in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli.