"E' un combattente nato e nel momento di necessità si e' fatto trovare pronto". Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri a proposito della prova di Gianluigi Buffon, che ha parato tre penalty nel match vinto dai bianconeri ai rigori contro l'Inter. "La scelta è chiara fin dall'inizio, ho parlato con Gigi in estate, i termini della discussione sono stati abbastanza chiari, il portiere in carica è Szczesny - ha evidenziato in conferenza stampa - Buffon sarà tenuto in forte considerazione e farà le sue partite durante la stagione. Lui è un ragazzo stupendo, ha detto che in questo ruolo avrebbe guadagnato molto di più in altri club ma lui voleva tornare alla Juve a tutti i costi".