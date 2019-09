Un altro infortunio per la Juve dopo quello di Douglas Costa, costretto a lasciare la gara contro la Fiorentina dopo 8'. A fine primo tempo è stato Pjanic ad alzare bandiera bianca per un problema al flessore della coscia destra. Doppia tegola, dunque, per Sarri in vista della sfida di mercoledì in Champions a Madrid contro l'Atletico.