JUVE, KHEDIRA: "AJAX FORTE E DINAMICO"

15/03/2019

"Una squadra forte e dinamica, ma noi saremo pronti". Sami Khedira commenta cosi' su Twitter il sorteggio dei quarti di Champions League, con la Juventus attesa dagli olandesi dell'Ajax. "Ha gia' dimostrato il suo valore in questa stagione", aggiunge il centrocampista tedesco. Khedira dovrebbe recuperare in tempo per affrontare l'Ajax dopo l'intervento chirurgico per risolvere un problema di aritmia atriale.