Altra frenata in patria per il Psv, fermato in casa dal Willem II sul punteggio di 1-1. Agli olandesi, che martedì sfideranno la Juventus nei play-off di Champions League, non è bastata la rete di Noa Lang. Il Psv, sempre primo in Eredivisie, ha però vinto solo uno degli ultimi cinque match giocati in patria.