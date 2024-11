Se per Nico Gonzalez le speranze di vederlo col Milan sono a dir poco basse, il discorso è diverso sul fronte Douglas Luiz. Fermo per un affaticamento muscolare, il brasiliano si augura di essere almeno in panchina a San Siro. L'ex Aston Villa ha lavorato anche durante i giorni di riposo concessi da Thiago Motta.