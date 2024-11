Juve, controlli al J Medical per Savona

La Juventus è rientrata dall'Inghilterra dopo lo 0-0 in Champions League contro l'Aston Villa e Nicolò Savona si è presentato il J Medical. Il laterale bianconero, infatti, è stato costretto al cambio durante la sfida di Birmingham a causa di alcune noie muscolari che verranno valutate dallo staff medico con controlli specifici. Il tecnico Thiago Motta si augura che non sia nulla di grave, anche perché per la partita di Champions aveva addirittura otto assenze. Per la sfida di campionato contro il Lecce, però, dovrebbe rientrare Dusan Vlahovic: c'è ottimismo, infatti, sul recupero dell'attaccante serbo in vista della trasferta di domenica allo stadio Via del Mare.