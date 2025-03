Fastidio muscolare alla coscia destra posteriore. Questo lo stop che non permetterà a Conceiçao di prendere parte alla sfida tra Juventus e Verona in programma lunedì sera all'Allianz Stadium di Torino. Domani il portoghese sarà sottoposto agli esami del caso per capire la realtà entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero.