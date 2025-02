Joao Felix: "Ho spinto molto per venire al Milan. Kakà il mio idolo"

"Ho spinto molto per venire qua. Voglio rendere felici i tifosi". In attesa di essere presentato ufficialmente alla stampa, Joao Felix ha parlato così del suo arrivo in rossonero ai canali ufficiali del Milan: Ho pressato tanto per questo trasferimento, voglio dare tutto quello che ho per questo club. Conceiçao? Lo conoscevo già: la sua passione è contagiosa e per lui vincere è essenziale. Kakà è sempre stato il mio idolo, ho rivisto me stesso in lui e cerco di imitarlo".