ITALIA U21, BARELLA: "FACCIAMO IL NOSTRO COL BELGIO, POI SPERIAMO..."

20/06/2019

"Innanzitutto dobbiamo pensare a vincere e basta". Per Nicolò Barella il rischio di distrarsi non c'è in casa Italia Under 21. Gli Azzurrini, reduci dal ko contro la Polonia, punteranno forte sul successo contro il Belgio, poi servirà una mano dalla Spagna per proseguire il cammino agli Europei Under 21: "Poi punteremo l'orecchio sull'altra partita però sono sicuro che la Spagna farà il suo. Possiamo anche passare come secondi ma se non vinciamo con il Belgio sarà tutto inutile".