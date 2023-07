Italia, Giulia Dragoni batte Beppe Bergomi: esordio mondiale a 16 anni, è record azzurro

MONDIALI FEMMINILI

La 16enne del Barcellona è l'azzurra più giovane di sempre a esordire al Mondiale polverizzando il record di Bergomi durato 41 anni

Giulia Dragoni entra nella storia della Nazionale azzurra col match giocato, e vinto, contro l'Argentina nel Mondiale Femminile in Nuova Zelanda. Con i suoi 16 anni, 8 mesi e 17 giorni, infatti, la centrocampista è diventata l'Azzurra più giovane di sempre a giocare la competizione internazionale, battendo un record che durava da ben 41 anni. Dragoni, infatti, ha polverizzato il precedente primato stabilito da Beppe Bergomi nei Mondiali del 1982, quando lo "Zio" aveva esordito ad appena 18 anni.

Schierata nel ruolo di interna di centrocampo, Dragoni si è presa la scena all'Eden Park di Auckland e ha lasciato il posto proprio alla match winner Cristiana Girelli, entrata all'83' e protagonista del gol vittoria appena 4' più tardi.

"Onestamente è stata una sorpresa, non mi aspettavo di giocare subito. L’ho scoperto all’ultimo; ma con le mie compagne ho un grande feeling e mi sono trovata subito a mio agio" ha detto la giovanissima ai microfoni della FIGC, parole cariche di orgoglio e soddisfazione non solo per il record infranto, ma anche per il successo dell'Italia. Dragoni, raccontando gli attimi prima del match, ha spiegato: "Mi hanno detto 'gioca come sai fare, con la personalità che hai e farai bene'. E mi hanno detto 'ti vogliamo bene e abbiamo fiducia in te'. Mi hanno caricata. Ho pensato alla mia famiglia. Saranno orgogliosi di me. È importante per me rendere orgogliosi i miei genitori e mio fratello. Sono felice”.

La classe 2006, che ha qualità palla al piede potendo giocare da regista e fiuto del gol in zona offensiva, detiene poi altri due primati interessanti. Diventando la più giovane di sempre tra Nazionale maschile e femminile, Dragoni batte la collega Guarino che nel 1991 esordì a 20 anni, ma soprattutto nel gennaio 2023 è passata dall'Inter alla Masia del Barcellona diventando la prima giocatrice straniera della Cantera blaugrana.