Calcio

Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa

29 Nov 2025 - 09:55

Un primo tempo giocato alla pari con la selezione più titolata al mondo, poi il calo che permette agli USA di trovare altri due gol e centrare così l'undicesimo successo del loro brillantissimo 2025. A Orlando la Nazionale italiana di calcio femminile perde 3-0 la prima delle due amichevoli con gli Stati Uniti, dimostrando però di poter impensierire e anche punire la seconda forza del Ranking FIfa. Dopo la rete a freddo di Moultrie, nella ripresa arriva il micidiale uno-due di Macario, ma nel mezzo l'Italia costruisce almeno tre ottime occasioni con Linari, Cambiaghi e Beccari, fallendo per un pizzico di imprecisione la possibilità di dare un altro volto al match. "Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile - ha dichiarato il Ct Soncin a fine gara - ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l'esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l'occasione di organizzare test di altissimo livello perché c'è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più".

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

01:06
MCH BORUSSIA M.-LIPSIA 0-0 MCH

Bundesliga: il Lipsia non va oltre il pari con il M'Gladbach

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: "La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile"

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: "La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile"

DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

10:37
Parma-Udinese, i convocati di Cuesta
09:55
Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa
Neymar
08:56
Eroico Neymar: gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il Santos
18:00
Nazionale U19 donne, domani contro Bielorussia nelle qualificazioni europee
17:36
L'Iran boicotta il sorteggio della Coppa del Mondo