Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa

Un primo tempo giocato alla pari con la selezione più titolata al mondo, poi il calo che permette agli USA di trovare altri due gol e centrare così l'undicesimo successo del loro brillantissimo 2025. A Orlando la Nazionale italiana di calcio femminile perde 3-0 la prima delle due amichevoli con gli Stati Uniti, dimostrando però di poter impensierire e anche punire la seconda forza del Ranking FIfa. Dopo la rete a freddo di Moultrie, nella ripresa arriva il micidiale uno-due di Macario, ma nel mezzo l'Italia costruisce almeno tre ottime occasioni con Linari, Cambiaghi e Beccari, fallendo per un pizzico di imprecisione la possibilità di dare un altro volto al match. "Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile - ha dichiarato il Ct Soncin a fine gara - ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l'esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l'occasione di organizzare test di altissimo livello perché c'è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più".