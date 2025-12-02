Italia femminile, Azzurre ancora sconfitte dagli Usa in amichevole

© Getty Images
Il 2025 e la tournée americana dell'Italia si chiudono con una nuova sconfitta contro la corazzata USA. Dopo il 3-0 di venerdì a Orlando, al Chase Stadium di Fort Lauderdale, il regno dell'Inter Miami di Leo Messi, la selezione di casa si impone 2-0 con gli acuti (uno per tempo) della straripante Macario e della 21enne Shaw. Un risultato che non premia il cuore e il coraggio delle Azzurre, andate vicine al vantaggio con Piemonte e rimaste in partita fino al fischio finale. Un match giocato a mille all'ora da entrambe le squadre e accompagnato - nonostante ci fossero poco più di 9.400 spettatori (la Florida si conferma 'freddina' nei confronti del calcio femminile) - dal solito show sugli spalti.
"Stasera ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo - ha commentato il Ct - abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto. Volevo vedere la reazione all'interno delle difficoltà da parte di ognuno di noi: sono contento perché ho rivisto quello spirito di voler fare gruppo, che è fondamentale per affrontare nazionali di questa caratura. Ci sarebbe piaciuto regalarci un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco mostrato oggi, che ci servirà per fare grandi prestazioni e arrivare tra due anni in Brasile".