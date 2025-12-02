Italia femminile, Azzurre ancora sconfitte dagli Usa in amichevole

"Stasera ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo - ha commentato il Ct - abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto. Volevo vedere la reazione all'interno delle difficoltà da parte di ognuno di noi: sono contento perché ho rivisto quello spirito di voler fare gruppo, che è fondamentale per affrontare nazionali di questa caratura. Ci sarebbe piaciuto regalarci un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco mostrato oggi, che ci servirà per fare grandi prestazioni e arrivare tra due anni in Brasile".