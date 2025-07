Italia Femminile al Quirinale, Linari: "Orgogliose di quanto fatto"

La Nazionale femminile reduce dalle semifinali ai Campionati Europei in Svizzera è arrivata al Quirinale dove tra qualche minuto sarà accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le azzurre hanno perso in semifinali soltanto ai rigori contro le campionesse in carica dell'Inghilterra. Tre le protagoniste dell'Europeo c'è anche la fresca laureata Elena Linari, che prima di entrare al Quirinale ha parlato a RaiSport. "Sarebbe stato il coronamento di un bellissimo percorso, non ci siamo riuscite ma siamo entrate nelle case degli italiani. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, anche da altre nazionali, che ci hanno detto di essere orgogliose di quello che abbiamo fatto. Poteva essere un momento magico ma ci godiamo quello che abbiamo fatto", ha detto Linari.