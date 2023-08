Italia, ci siamo: nuovo contatto tra Gravina e Spalletti, sarà lui il ct della Nazionale

© ansa

Salvo clamorose sorprese, ci siamo: sarà Luciano Spalletti il prossimo ct della Nazionale. Dopo le discussioni dei giorni scorsi, i dubbi e i problemi che hanno accompagnato la trattativa seguita alle improvvise dimissioni di Mancini sembrano essere stati messi da parte. Nelle prossime ore è previsto infatti un nuovo contatto tra l'ex tecnico del Napoli e il presidente della Figc Gravina, contatto che nelle reciproche intenzioni dovrebbe essere quello risolutivo. Non è chiaro se si tratterà di un incontro di persona, a Roma, o se invece sarà "solo" una conversazione telefonica: certo è che regna in questo momento grande ottimismo per il buon esito dell'accordo che darà così all'Italia un nuovo commissario tecnico. Resta sullo sfondo, ovviamente, il contenzioso legale con De Laurentiis: nel caso l'impasse non venisse superato, la Federazione ha assicurato al ct prescelto il massimo appoggio. Presto, ora, per dire come e quando verrà comunicata la sperata e attesa ufficialità. Come ripetiamo da giorni, l'idea è comunque quella di definire tutto entro il weekend così da permettere a Spalletti di essere già pienamente operativo con l'inizio della prossima settimana.