Inzaghi, occhio ad Allegri: in campionato non perdona

L'asterisco non condiziona l'Inter che vola in testa con una partita in meno

© Getty Images Non c’è asterisco che tenga. Anche con una partita in meno l’Inter guarda la Juventus dall’alto in basso. E così il derby d’Italia di domenica 4 febbraio vedrà i nerazzurri (54 a 53) in vantaggio a San Siro dove potrebbero anche accontentarsi di un pareggio

LAUTARO – Una girata di testa da centravanti vero, il gol numero 124 in maglia Inter: staccato Vieri e raggiunto Icardi all’ottavo posto. Davanti, adesso, il numero 10 nerazzurro ha soltanto “vecchie glorie”, giocatori del XX secolo: dal leader Meazza (irraggiungibile a quota 284) a Nyers (settimo con 133 centri) passando per Altobelli, Boninsegna, Mazzola, Cevenini e Lorenzi.

SFIDA TRA PANCHINE – La vocazione “copetera” di Simone Inzaghi si riflette anche nei precedenti degli scontri diretti con Massimiliano Allegri. L’allenatore dell’Inter ha alzato sotto gli occhi del collega livornese due Supercoppe (Inter 2021 e Lazio 2017) e una Coppa Italia (Inter 2022) eliminando, sempre in Coppa, la Juve nella stagione 2022-23. Solo una volta (finale Coppa Italia 2017, Juve-Lazio 2-0) in queste competizioni ha avuto la meglio Allegri. Che però in campionato ha uno score eccezionale nelle sfide con Inzaghi: in 12 partite, 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Sempre a livello di A Inzaghi con l’Inter non ha mai battuto Allegri: sconfitta (0-1 Kostic) lo scorso anno e 1-1 nel 2021-22.

SORPRESA – Squadra neopromossa, allenatore esordiente in A. Punti 28, con vista Europa e soprattutto un bel +10 sulla zona retrocessione. Stiamo parlando del Genoa, la vera rivelazione del campionato. Che a Marassi ha fra l’altro fermato sia l’Inter che la Juve. Grazie anche a un pubblico al top (per la percentuale di riempimento degli stadi, il Grifone è al primo posto). Un applauso particolare poi lo merita Alberto Gilardino: bravo in panchina quanto pacato e misurato nelle dichiarazioni post partita.

SINDROME – Di solito il 28 per cento è la percentuale di errori dal dischetto. In questa giornata, aspettando Salernitana-Roma per chiuderla, il dato si è ribaltato. Sette tiri dagli undici metri e soltanto due gol (Orsolini per il 2-2 del Bologna a San Siro e Suslov in Verona-Frosinone 1-1). Dietro alla lavagna sabato Giroud e Theo Hernandez, ieri Krstovic, Duda e Nico Gonzalez.