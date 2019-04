San Siro vibra: spostati e divisi i tifosi della Juve

27/04/2019

Non c'è pace per San Siro. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, le vibrazioni del terzo anello continuano a preoccupare e così sono stati presi dei provvedimenti in vista di Inter-Juve. Come racconta La Stampa, in via precauzionale è stata bloccata la vendita dei biglietti per il settore ospite e i tifosi bianconeri saranno costretti a "traslocare" in due diverse parti dello stadio milanese invece che in quella centrale del terzo anello del settore ospiti.