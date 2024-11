Sala: "San Siro, ora tocca a Inter e Milan: decidono in questi giorni"

Giuseppe Sala è tornato a parlare della valutazione sul valore di San Siro e delle aree attorno, fatta dalla Agenzia delle Entrate per una possibile vendita a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo stadio: "Lasciamo un attimo stare la valutazione dell'Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla, per rimanere in termini calcistici, è nel campo delle squadre". Così il sindaco di Milano: "Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e verrà chiarito tutto - ha aggiunto. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni".