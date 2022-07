Radu su Bologna-Inter: "Un errore capita a tutti, nessuno è perfetto"

Il futuro di Ionut Radu sarà lontano dall'Inter, almeno temporaneamente: il portiere rumeno è destinato a finire in prestito alla Cremonese per vivere una stagione da protagonista. Una svolta resa necessaria sia dall'arrivo di Onana in nerazzurro che dalla voglia di trovare nuovi stimoli dopo un'annata vissuta quasi sempre da vice di Handanovic ma nonostante questo negativa, considerando l'errore contro il Bologna nella trasferta persa al Dall'Ara. "Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto. Si lavora per fare meglio ogni partita, poi ci sta che a volte succeda qualcosa. Quello che ho sempre detto è che è importante come passi oltre gli errori e come reagisci" le parole che Radu ha rilasciato in esclusiva a Sportmediaset, dimostrando di aver voltato pagina ed essere pronto per la Cremonese.