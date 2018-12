Marotta vuol evitare Juventus-Inter: "Se sarò presente? Non so..."

03/12/2018

Lo si dava (quasi) come evento scontato: Beppe Marotta all'Allianz Stadium, in tribuna, per Juventus-Inter. E già nei panni di alto dirigente nerazzurro, la sua nuova veste. Appuntamento la sera del 7 dicembre. Tutto scritto dopo i contatti ufficiali a casa-Suning, due settimane fa. Ma il tempo è trascorso e la sera di Sant'Ambrogio Marotta non sa nemmeno se andrà in tribuna. Intercettato al Consiglio di Lega, a Milano, ha detto: "Se vedrò Juve-Inter? Vedremo". Non è un sì e nemmeno un no. E' un "non so" che significa come non sia imminente, questione di ore, la sua nomina ai vertici dirigenziali dell'Inter.