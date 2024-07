Marotta e l'affitto "regalato" a Milano: il manager tra i beneficiari del trattamento speciale

il caso

Il presidente dell'Inter inquilino a canone fuori mercato di uno dei lussuosi appartamenti in zona Brera di proprietà del Pio Albergo Trivulzio

© Getty Images Ci sarebbe anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta tra i beneficiari degli immobili di pregio affittati ai Vip a metà prezzo nel cuore di Milano. Secondo una valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio ci sarebbero canoni che sono fino a un decimo di quello che dovrebbero essere per case affittate a manager o professionisti in zone di gran pregio. Nel caso di Marotta, per l'appartamento di 120 metri quadrati nel cuore di Brera pagherebbere 19mila euro all'anno di affitto contro i 42mila euro del valore di mercato.

Manager, professionisti o vip tutti inquilini delle case del Pio Albergo Trivulzio, storico ente socio-assistenziale proprietario di vasto patrimonio immobiliare tra Milano e l'hinterland (circa 1250 alloggi) che godrebbero di un particolare tratttamento di favore con situazioni significative per il divario tra canone pagato e quello effettivo di mercato.

Non solo Marotta - riporta La Repubblica dopo aver consultato i documenti -. Pier Filippo Giuggioli, presidente dell'Unione dei piccoli proprietari e presidente del comitato inquilini dello stabile in cui abita pagherebbe 32500 euro all'anno per un appartamento di oltre 200 metri quadri che dovrebbe costarne più del doppio secondo l'Osservatorio del Mercato immobile dell'Agenzia delle Entrate.

Un caso eclatante riguarda un appartamento affittato in zona Washington a un ex funzionario del Viminale a 2500 euro all'anno, mentre il valore corretto dovrebbe essere di 10 volte superiore.