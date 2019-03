Le "spine" di Marotta: "Falso che non volevo CR7. Icardi? Nessuna volontà punitiva"

29/03/2019

Ronaldo, Icardi, Inter e nuovi obiettivi . All'evento "il Foglio a San Siro" Giuseppe Marotta ha toccato tanti argomenti, ripercorrendo episodi del passato, del presente e rivolgendo lo sguardo anche al futuro. " E' falso che non volevo CR7 alla Juve, non mi sono opposto - ha spiegato -. E' un grande campione capace di trascinare gli altri". " Con Icardi non c'erano intenti punitivi, anzi... Ho usato la diplomazia ", ha aggiunto. Poi sui nerazzurri: " Suning molto forte, il mio obiettivo è riportare l'Inter a vincere ".

Dalla sala executive della Scala del Calcio Marotta parla a ruota libera e non si sottrae anche alle domande più spinose. A partire dall'argomento Ronaldo. "E' falsa la storia che non lo volevo, chiaro che come a.d. non avevamo la sostenibilità per farlo - ha spiegato -. Agnelli dopo che gli presentammo un Piano A e un Piano B, con grande intelligenza ci disse che si poteva fare l'operazione, era tutto standardizzato ma fu un atto di coraggio degli azionisti e io non potevo decidere". "Io potevo valutare con Paratici e Nedved, non mi sono opposto - ha aggiunto -. Ho avuto modo di conoscerlo, lui è un grande campione che dà l'esempio che poi diventa emulazione per gli altri".

Quanto alla piccola querelle a distanza con Nedved, che l'ha accusato di non essere mai stato juventino, Marotta poi ha le idee chiare: "Io sono nato a Varese, se oggi sono nel calcio è perché sono tifoso dello stesso. Per me è una professione. L'uscita di Pavel, che veniva dalla Lazio, è stata legata alla sua spontaneità e abbiamo avuto modo di chiarire. Non si può pretendere che il procuratore abbia una fede, io tifo Varese".

Poi sul caso Icardi: "Una delle qualità che mi riconosco è la diplomazia, risolvendo le questioni con leadership. In questo caso ho cercato di stemperare le tensioni nell'interesse di tutti". "In una società ci sono dinamiche che non possono essere rese pubbliche - ha proseguito -. Le decisioni devono essere prese con senso di responsabilità, non volevamo punire nessuno ed è un dato di fatto". "Siamo arrivati lì perché lo sappiamo noi dentro la società; il nostro compito da società è di proteggere l'allenatore con l'obiettivo di rispettare la 'comunità squadra'", ha continuato.

Infine qualche battuta sull'Inter e sugli obiettivi nerazzurri. "Il mio futuro lo vedevo diverso a Torino, poi è successo quello che è successo. Siccome la vita è una bella sfida, la felicità la raggiungiamo fissando degli obiettivi - ha spiegato -. Anche io ne ho uno con l'Inter, per questo metto passione e voglio far tornare a vincere i nerazzurri". "Se non ci siamo riusciti in questi anni è evidente che si siano delle problematiche; si sono avvicendate 3 proprietà, a differenza di quanto trovavo alla Juve dove c'era appartenenza - ha concluso -. Qua la società è molto forte, Suning è vogliosa di arrivare in alto e c'è un patrimonio di tifosi e di storia che fa ben sperare. Non solo dai punti di vista dei bilanci, ma anche per le vittorie".