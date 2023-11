Lautaro miglior giocatore di ottobre: "Avvio di stagione impressionante, è un top player"

© Getty Images

Momento d'oro per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che in questa stagione ha realizzato 14 gol in 15 partite tra Serie A e Champions League (l'ultimo - decisivo - mercoledì sera a Salisburgo), è stato eletto come miglior giocatore del campionato per il mese di ottobre. Il premio verrà consegnato prima di Inter-Frosinone, in programma domenica sera a San Siro. "L’inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato semplicemente impressionante - ha commentato l'ad della Serie A Luigi De Siervo - Il centravanti argentino è ormai un assoluto Top Player, con numeri straordinari e una leadership confermata dalla fascia di capitano dell’Inter. I sei gol in quattro partite, alcuni di pregevole fattura tecnica, realizzati nel mese di ottobre, hanno guidato i nerazzurri al primo posto in Serie A TIM e portato Lautaro in vetta alla classifica dei marcatori”.