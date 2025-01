L'Inter sorride per Mkhitaryan: niente lesione ma salta il Bologna. Out anche Calhanoglu

Sospiro di sollievo in casa Inter in merito alle condizioni di Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, che ha saltato la gara col Venezia dopo un problema accusato in allenamento, ha svolto gli esami presso la clinica Humanitas di Rozzano che non hanno evidenziato alcuna lesione. Per l'ex Roma si tratta di una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra: la situazione, come sottolineato dal comunicato diffuso dai nerazzurri, verrà rivalutata di giorno in giorno.