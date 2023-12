L'Inter sfida la Lazio per andare in fuga

VERSO LAZIO-INTER

Stasera all'Olimpico i nerazzurri puntano alla vittoria, che varrebbe il +4 sulla Juventus

L'Inter stasera alle 20.45 sfiderà a Roma la Lazio con l'occasione di allungare in classifica. Un ritorno a casa per il tecnico Simone Inzaghi che, dopo i tanti anni biancocelesti, ora cerca la prima vittoria contro la sua ex squadra all'Olimpico. I nerazzurri non battono la Lazio nella capitale dal 2018, ma stavolta vogliono sfruttare al meglio l'occasione di portarsi sul +4 sulla Juventus, dopo il pareggio dei bianconeri di Allegri contro il Genoa.

Vedi anche Calcio Inter, dall'ansia contro-sorpasso alla chance allungo: ma Inzaghi deve sfatare il tabù Olimpico Una ghiotta opportunità per Inzaghi che si prepara a rilanciare i titolari dopo aver lasciato i vari Barella e Lautaro Martinez a riposo nella sfida di Champions League con la Real Sociedad. Un pari che ha compromesso la possibilità di chiudere al primo posto del girone, ma la decisione del tecnico era stata quella di preservare i suoi big per averli al meglio contro la Lazio. Si ritorna quindi alla formazione tipo per l'allenatore interista, anche se l'emergenza in difesa porterà Bisseck di nuovo a partire dal 1' insieme ad Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, con Darmian e Dimarco sulle fasce, il trio formato da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mediana e la coppia Thuram-Lautaro Martinez in attacco.

Inzaghi, però, ha perso Sanchez per affaticamento, che si aggiunge agli infortunati Cuadrado (che rimarrà fuori per almeno tre mesi, con l'Inter che sta valutando le opzioni sul mercato per gennaio), De Vrij e Dumfries. In panchina si rivedrà Pavard, con il francese che dopo lo stop potrebbe mettere minuti nelle gambe mercoledì contro il Bologna in Coppa Italia.

Sul fronte opposto, la Lazio spera di alzare il livello delle sue prestazioni. La squadra di Sarri dovrà voltare pagina e cancellare la prestazione mediocre del Wanda Metropolitano per recuperare terreno dal quarto posto, occupato dalla Roma e distante 4 punti (la Lazio è a quota 21). Quello contro i nerazzurri sarà il confronto numero 161 in Serie A tra i due club: 67 vittorie dell'Inter, 54 pareggi e 39 successi laziali (di cui 29 all'Olimpico). L'anno scorso finì 3-1 all'andata e 3-1 al ritorno.

Per quanto riguarda la formazione, Rovella sarà affiancato da Luis Alberto e Guendouzi, mentre in attacco Immobile avrà come partner Zaccagni e Felipe Anderson. In difesa, in attesa del rientro di Romagnoli, Gila affiancherà Casale, come contro l'Atletico.