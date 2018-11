L'ambizione di Spalletti: "Diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia"

22/11/2018

Luciano Spalletti si racconta. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico nerazzurro racconta il suo periodo e le sue ambizioni: "Dopo essere riuscito ad allenare l'Inter vorrei diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia". Un messaggio chiaro e una dichiarazione d'intenti. La via intrapresa dal tecnico ha condotto alla qualificazione in Champions al primo colpo: "Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo".