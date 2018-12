Juve-Inter, Ronaldo il "Fenomeno": "Io e CR7 così diversi, ma se mi fossi allenato come lui..."

07/12/2018

Quali differenze? "L'età, anzitutto. Nove anni di differenza, differenti gli anni in cui abbiamo giocato. Il calcio è cambiato in fretta recentemente, e cambia sempre più in fretta. Non voglio dire che ai miei tempi fosse piu' difficile: però abbiamo affrontato situazioni molto diverse e con squadre diverse", ha aggiunto. L'ammirazione per CR7, però, è tanta: "Bisogna dare a Cristiano quello che è di Cristiano. Se è arrivato a 33 an­ni così, non è sicuramente un caso, un semplice dono di na­tura. Credo ci siano pochi gio­catori al mondo ad avere una simile attenzione per la cura del proprio fisico, una voglia così feroce di migliorare anche grazie all'autodisciplina. Io mi allenavo perché dovevo, lui si allena perché ama farlo: l'avessi fatto quanto lui... Non credo che tutto quello che posta su Instagram dei suoi al­lenamenti personali sia solo facciata, autopubblicità. E quello che raccontano i suoi compagni fa fede, non mi pare ruffianeria. Siamo cosi' diversi, io e lui".



Juve-Inter, però, è anche il 1998 e quel rigore tanto discusso. Bisognerebbe smettere di parlarne, eppure si fa fatica a non farlo. “È passato così tanto tempo e ne abbiamo parlato talmente tante volte... Vent’anni giusti, già: una vita. Fu una vergogna, lo dissi già quel giorno e non sapevo ancora tutto il resto, ma erano anche altri tempi per il calcio italiano: vigilare per farsi rispettare è giusto, fare le vittime no. E poi mi sembra che le cose in Italia stiano andando meglio, no?”, ha concluso.