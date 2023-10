Inzaghi tra intoccabili e cambi che funzionano: con la Roma un'altra Inter

VERSO INTER-ROMA

Rispetto alla Champions, qualche cambio contro i giallorossi dell'ex ingrato Lukaku e dell'ex Mou, che non sarà in panchina

© ipp Archiviata con una vittoria contro il Salisburgo la terza uscita in Champions League, da cui Simone Inzaghi ha avuto un'ulteriore conferma della forza della rosa e dell'efficacia del turnover, l'Inter si concentra ora sulla sfida di domenica alle 18 a San Siro contro la Roma dell'ex ingrato Lukaku e dell'ex Mourinho, che come l'anno scorso non siederà in panchina per squalifica dopo l'espulsione nel finale contro il Monza. Il tecnico nerazzurro cambierà ancora rispetto alla gara contro gli austriaci, riproponendo alcuni elementi che martedì sera hanno tirato il fiato. A partire dalla difesa dove dovrebbero ritrovare posto sia Darmian che Acerbi al posto di Pavard e De Vrij.

Vedi anche inter L'Inter e la forza del turnover: Inzaghi gestore perfetto, Marotta se la ride

A centrocampo Inzaghi potrebbe confermare Frattesi dall'inizio, con Barella che riprenderà la maglia da titolare dopo il primo tempo in panchina contro il Salisburgo e Mkhitaryan pronto a subentrare a gara in corso. Finora all'armeno è successo soltanto nella gara di Salerno, quando è entrato in campo dopo 10' della ripresa al posto di Klaassen. Per il resto l'ex Roma è stato schierato sempre dal 1': se si eccettua Sommer che non ha saltato nemmeno un minuto nelle dodici partite disputate in stagione tra campionato e Champions, fa parte insieme a Lautaro Martinez e Calhanoglu del trio degli 'intoccabili', con nessuno dei tre che ha giocato per meno di 900 minuti (983' per il capitano, 916' per Mkhitaryan e 900' per il turco).



Sugli esterni Dumfries a destra e Dimarco per Carlos Augusto, che va in panchina. In attacco, al fianco dell'imprescindibile Lautaro Martinez tornerà Thuram, anche se Alexis Sanchez scalpita dopo l'ottima prova in Coppa. Ma contro la Roma ci sarà spazio anche per lui, che contro il Salisburgo ha ritrovato la rete in Champions con l'Inter quasi dopo due anni dall'ultima volta (allo Sheriff Tiraspol il 3 novembre 2021).

