Inzaghi scuote la squadra: con Lecce e Spezia vietato sbagliare

INTER

Dopo il confronto con i dirigenti, l'allenatore nerazzurro ha parlato con i giocatori per evitare i cali di concentrazione che hanno caratterizzato la stagione

La sconfitta di Bologna è difficile da digerire. Talmente difficile da portare Simone Inzaghi a confronto con la dirigenza nel giorno del ritorno ad Appiano Gentile dopo quello di riposo. L'allenatore ha incontrato Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Dopo è stata la volta del colloquio tra Inzaghi e la squadra: al centro del dibattito la mancanza di continuità di rendimento che sta funestando la stagione nerazzurra.

Inzaghi, in modo fermo e deciso ma evitando toni particolarmente accesi, ha chiesto ai suoi giocatori di affrontare le partite in un certo modo per non replicare quanto successo al Dall'Ara, evitando di ripetere certi errori. Al centro del dibattito le sette sconfitte in campionato e il fatto che l'Inter stia gettando via punti contro le cosiddette piccole (dieci da inizio anno, con Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna).

Il fatto che, prima della fondamentale partita di ritorno con il Porto, ci siano due partite di questo tipo, contro Lecce e Spezia, ha spinto Inzaghi a insistere sulla necessità di dare una svolta alla marcia nerazzurra con prove convincenti e sei punti contro le prossime rivali.