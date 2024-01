Inzaghi ritrova i titolarissimi per il derby d'Italia. Sabato rifinitura al Meazza?  

VERSO INTER-JUVENTUS

Rispetto a Firenze riecco l'undici migliore per i nerazzurri. Alla vigilia possibile la rifinitura a San Siro

© Getty Images Mancava solo Juan Caudrado nel gruppo al completo che ha ripreso ad allenarsi quest'oggi alla Pinetina in casa Inter. Dopo due giorni di riposo, i nerazzurri sono tornati a fare sul serio: domenica c'è la Juve al Meazza in una sfida che potrebbe valere più di mezzo scudetto. Con un successo la seconda stella sarebbe più vicina: non a caso Inzaghi punterà sui titolarissimi al cospetto dei bianconeri, i quali potranno contare anche sul neo-acquisto Carlos Alcaraz.

Titolarissimi dicevamo, dopo che domenica, in quel di Firenze, si erano viste diverse riserve dall'inizio: Acerbi si riprenderà il posto al centro del reparto difensivo, a metà campo riecco Barella e Calhanoglu al fianco dell'inamovibile Mkhitaryan. Sulla fascia si riprenderà lo scettro Federico Dimarco, pronto a fornire palloni bollenti per l'inossidabile coppia Thuram-Lautaro. Quasi certo di una maglia da titolare Darmian: il tecnico nerazzurro dovrebbe preferire ancora l'ex Parma a Dumfries, ma davanti ci sono ancora tre allenamenti, rifinitura compresa. A proposito di rifinitura: potrebbe svolgersi sabato a San Siro e non alla Pinetina. Il motivo? Assaggiare il nuovo terreno del Meazza, fresco di rizollatura.